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Посол Ирана заявил о необходимости обсудить восстановление санкций с КНР и РФ

Посол Ирана: Тегеран должен обсудить с РФ и КНР возможное восстановление санкций
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Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Ирану необходимо обсудить с Россией и Китаем потенциальное восстановление санкций Великобританией, Германией и Францией (евротройка), снятых согласно ядерной сделке. Об этом в субботу, 19 апреля, заявил посол республики в России Казем Джалали.

«Мы должны проконсультироваться с нашими партнерами Китаем и Россией по вопросу угроз со стороны евротройки относительно активации механизма snapback (позволяющего восстановить все санкции Совбеза ООН в отношении Тегерана. — Ред.)», — сказал он в интервью телеканалу SNN.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), закрепленный резолюцией 2231 СБ ООН, был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Россией, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. Соединенные Штаты вышли из сделки в 2018 году. С тех пор прошло несколько раундов переговоров в Вене, направленных на восстановление соглашения, однако приблизиться к достижению договоренностей пока не удалось.

Поставили на повтор: Иран и США продолжают реанимацию ядерной сделки
Тегеран и Вашингтон идут к консенсусу, прислушиваясь к союзникам

19 апреля в Риме состоялся второй этап переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной программе.

18 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ готова выступить посредником и играть любую роль в переговорах между США и Ираном. Глава ведомства отметил, что Исламская Республика готова к поиску этой договоренности в рамках договора о нераспространении ядерного оружия.

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