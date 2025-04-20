WSJ назвала причину приостановки Трампом введения пошлин

Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить введение торговых пошлин после беседы с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником. Об этом 18 апреля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«9 апреля финансовые рынки сошли с ума. Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник хотели, чтобы президент Трамп приостановил свой агрессивный глобальный тарифный план. Но было большое препятствие: Питер Наварро, торговый советник Трампа, любящий тарифы, который постоянно крутился около Овального кабинета», — выяснило издание.

Однако Лютник и Бессент всё же смогли найти окно для незапланированной беседы с американским лидером и смогли убедить его отказаться от введения пошлин.

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из ЕС. Таким решением Трамп стремится уменьшить поток опиоида фентанила через границу, а также поток мигрантов.

Китайский экономист Эндрю Люн, в свою очередь, сообщил «Известиям» о том, что тарифы, которые вводит Трамп на импорт товаров из Китая и Мексики, приведут к росту потребительских цен в самих США.