Президент РФ Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве на пасхальную службу.

Также на богослужение прибыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Российский лидер приезжает в храм Христа Спасителя на пасхальную службу традиционно каждый год. За всё время нахождения на посту президента он не присутствовал на этом богослужении только дважды: в 2023 году, поскольку находился в Таджикистане с официальным визитом, и во время коронавирусной пандемии.

Службу в храме Христа Спасителя проводит предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Известия» ведут прямую трансляцию пасхальной службы.

19 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.

Благодатный огонь сошел в храме ранее в этот день. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня и доставила его в Россию.