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В храме Рождества Христова в Красноярске началась пасхальная служба

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Тамошаускас
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В храме Рождества Христова в Красноярске в ночь на 20 апреля началось богослужение. Пасхальная служба пройдет ночью Великой субботы и продолжится крестным ходом. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас побывал на месте событий и поговорил с пришедшими на службу верующими.

«Для всего мира важен этот праздник, потому что весь смысл веры в этом. Иисус воскрес. Значит, и мы воскреснем», — поделилась прихожанка по имени Вера.

Многие приходят в храм семьями. Другой собеседник журналиста, Никита, сообщил, что у него и его семьи есть традиция каждый год всем вместе приходить в храм в преддверии Пасхи.

«Считаем, что именно Пасха — это главный праздник для русского православного человека», — отметил он.

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Ранее в этот день «Известия» начали онлайн-трансляцию пасхальной службы в храме Христа Спасителя в Москве. Литургия проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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