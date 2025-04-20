Патриарх Кирилл призвал верующих помолиться о прочном мире

Патриарх Кирилл в Пасху в воскресенье, 20 апреля, призвал верующих молиться о прочном мире на территории исторической Руси.

«Будем молиться и трудиться, чтобы и на просторах исторической Руси установился справедливый и прочный мир и чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа, обретшего благодать в киевской купели крещения», — сказал патриарх Кирилл в обращении, которое транслирует пресс-служба священнослужителя.

Он добавил, что в день Пасхи верующие свидетельствуют «о любви Божьей к людям, о торжестве жизни, о победе Христа над смертью».

19 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.

Благодатный огонь сошел в храме ранее в этот день. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня и доставила его в Россию.