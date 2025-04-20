Пасхальное богослужение началось в Храме Христа Спасителя в Москве

В московском Храме Христа Спасителя (ХХС) начались пасхальные богослужения.

В настоящее время собор почти полностью заполнен людьми. В его стенах собрались несколько тысяч человек. Пасхальную заутреню и Божественную литургию проводит Московский и всея Руси Кирилл.

Также в рамках церемонии верующими будет совершен крестный ход. Он символизирует путь жен-мироносиц к гробу Иисуса Христа.

19 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.