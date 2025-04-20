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Итальянский журналист указал на важность объявленного Путиным перемирия на Пасху

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Освещающий с 2022 года ситуацию в Донбассе итальянский журналист Винченцо Лоруссо считает важным решение президента РФ Владимира Путина объявить перемирие в честь Пасхи. Об этом 19 апреля он рассказал в беседе с «Известиями».

«Итак, этот акт, этот жест президента Путина действительно очень-очень важен. Одностороннее решение о введении перемирия, пасхального перемирия — это фундаментально. Это крайне важно для множества верующих, которые празднуют Пасху и смогут, возможно, более спокойно участвовать в религиозных службах, потому что мы знаем, что в предыдущие Пасхи, а также накануне Рождества, когда верующие шли в церкви, в церкви здесь, в Донбассе, всегда существовала опасность обстрела, и иногда эти обстрелы действительно происходили», — заявил он.

По словам журналиста, такое решение ставит в трудное положение европейскую пропаганду. Так, если Украина нарушит это перемирие, то СМИ Еврооюза будет очень тяжело утверждать о том, что якобы стремится к миру. Этим жестом Киев объявит, что на самом деле не заинтересован в урегулировании конфликта.

«Другой вариант, который тоже возможен — и меня бы это не удивило, — Украина может попытаться возложить вину за нарушение перемирия именно на Россию, возможно, инсценируя провокацию в стиле Бучи или других случаев, как, например, Краматорск. Мы знаем немало подобных примеров», — предупредил Лоруссо.

Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны украинских боевиков.

Тогда же министр иностранных дел Италии Антонио Таяни положительно оценил объявленное Путиным пасхальное перемирие.

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