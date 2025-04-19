Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия
Украина готова придерживаться объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия. Об этом в субботу, 19 апреля, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — написал он в своем Telegram-канале.
19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. При этом глава государства подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны украинских боевиков.
В тот же день газета The Washington Post (WP) писала, что глава киевского режима поначалу отверг предложение российской стороны о пасхальном перемирии.