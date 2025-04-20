Полимерные цепи целлюлозы помогли назвать реальный возраст Туринской плащаницы

Итальянские ученые разработали собственную технологию определения возраста материала на примере Туринской плащаницы. Об этом рассказал «Известиям» исследователь из Института кристаллографии Национального исследовательского совета Либерато Де Каро.

Эта техника позволяет измерять среднюю длину полимерных цепей целлюлозы в образце, которые со временем становятся короче. Ученые не видят сами полимерные цепи, но могут наблюдать за волнами, которые они генерируют, пояснил специалист. Чтобы рассчитать возраст, специалисты сравнивали показатели исследуемых образцов с данными материалов, датировка которых достоверно установлена.

«Один из проанализированных образцов — Туринская плащаница, а вот дифракционная фигура, которая появляется на ее поверхности. Интересно, что полученный профиль интенсивности дифракционных волн, полученных из Туринской плащаницы, идеально перекрывает интенсивность зеленого образца. Он относится к I веку нашей эры и был взят из крепости, которая попала в руки римлян в 74 году н.э. Образец был датирован 65 годом н.э.», — сказал Де Каро.

Поскольку профиль идеально перекрывает этот зеленый образец, можно сделать вывод, что Туринская плащаница имеет двухтысячелетнюю историю, добавил ученый.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Либерато Де Каро «Известиям»:

«Туринская плащаница всегда будет тайной для науки»