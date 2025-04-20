Ученые Италии опровергли теорию средневекового происхождения Туринской плащаницы

Итальянские ученые установили подлинность Туринской плащаницы, в которую обернули Иисуса Христа после его распятия. Об этом рассказал «Известиям» исследователь из Института кристаллографии Национального исследовательского совета Либерато Де Каро.

Для исследования полотна использовали новую рентгеновскую технику. Проведя серию экспериментов, ученые сделали вывод, что возраст этой плащаницы более 2 тыс. лет.

«В 1988 году была проведена датировка Туринской плащаницы по углероду-14, которая показала, что возраст ткани совпадает с эпохой Средневековья и, следовательно, она не может быть подлинной», — рассказал Де Каро.

Однако, по его словам, такие результаты могли быть получены из-за загрязнения образцов.

«Чтобы провести надежную датировку по углероду-14, образцы сначала должны быть очищены с помощью специальных процедур. Однако текстильная структура, например, лен, имеет много зазоров, которые могут содержать углеродные загрязнения более поздних эпох. Эти загрязнения невозможно полностью устранить с помощью методов очистки образцов, что затрудняет правильную датировку текстильных образцов», — сказал ученый.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Либерато Де Каро «Известиям»:

«Туринская плащаница всегда будет тайной для науки»