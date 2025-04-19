Восемь человек погибли и 25 пострадали в результате ДТП в Египте

В Египте в результате автомобильной аварии близ города Маллави с двумя пикапами и полуприцепом погибли восемь человек, еще 25 получили травмы. Об этом 19 апреля сообщил портал Masrawy.

«Губернатор Эль-Миньи Эмад Кедвани выразил искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим в столкновении двух пикапов и полуприцепа, перевозившего рабочих и детей, в результате которого погибли восемь человек и 25 получили ранения на западной пустынной дороге недалеко от деревни Туна-эль-Джабаль в Маллави», — уточняется в материале.

Чиновник также дал распоряжение об оказании всей необходимой помощи для пострадавших в результате инцидента. Он подчеркнул, что в августе 2024 года мухафаза Эль-Минья приступила к реализации запрета на осуществление пассажирских перевозок в пикапах по автомагистралям, а также городским и пустынным дорогам.

17 апреля в США в штате Южная Каролина перевернулся школьный автобус, в результате ДТП один человек погиб и 21 пострадал. Всего в автобусе находились 38 человек, 35 из которых — несовершеннолетние. В настоящее время по факту происшествия проводится расследование.