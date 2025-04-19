Прокуратура начала проверку из-за отключения электричества в Крыму
Прокуратура Республики Крым начала проверку по факту отключения электроснабжения в Ялте и соседних населенных пунктах. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов по соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства», — уточняется в Telegram-канале прокуратуры.
Ранее министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин в Telegram-канале сообщил, что из-за технологических нарушениях в сетях без электроснабжения осталось больше 12 тыс. человек.
5 апреля из-за шквалистого ветра в Хакасии произошли многочисленные обрывы проводов. Это привело к отключениям электроснабжения.