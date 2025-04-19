В городах Германии прошли антивоенные марши против дальнейшей поддержки киевского режима, участие в них приняли тысячи человек. Об этом 19 апреля сообщает издание Tagesschau.

«Организаторы [митингов] в Штутгарте критикуют возможные дальнейшие поставки оружия на Украину. Германия рискует стать прямым участником <...> из-за возможной поставки ракет Taurus на Украину», — говорится в совместном заявлении клубов и ассоциаций», — говорится в публикации.

Уточняется, что участники маршей также выступали против размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности в ФРГ и усиления темпов милитаризации стран Европы.

Пасхальные марши продлятся до 21 апреля, всего запланированы более 110 различных акций в разных городах страны.

Ранее в этот день бывший депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен заявила, что отношение к Украине в Германии становится хуже даже со стороны антироссийски настроенных политиков в связи с нарушениями прав человека, которые там происходят. Она отметила, что в ФРГ готовы избавиться от президента Украины Владимира Зеленского при первой возможности.