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Вьетнам направит группу курсантов для участия в параде

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Фото: Global Look Press/Ace Morandante
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Вьетнамские курсанты примут участие в параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 9 апреля сообщила газета Vietnam News со ссылкой на генерал-майора, проректора Армейского офицерского училища №1 Нгуена Ван Тханя.

«68 военнослужащих из Армейского офицерского училища №1 проходят интенсивную подготовку, чтобы представить Народную армию Вьетнама (ВНА) на параде в Москве, посвященном 80-летию Победы России в Великой Отечественной войне», — указало издание.

Для участия в параде отобрали мужчин в возрасте от 19 до 30 лет ростом не менее 1,8 м на основе их физической подготовки и способности выполнять точные движения.

Как отмечает издание, это возможность для вьетнамских солдат продемонстрировать мощь своей армии и укрепить дружественные отношения с Россией.

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Ранее, 6 апреля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном заявила о высокой ценности связей с Ханоем для Москвы. Кроме того, политики отметили высокую интенсивность политических контактов между Москвой и Ханоем.

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