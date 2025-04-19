Вице-премьер Италии приветствовал пасхальное перемирие на Украине

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини поддержал решение президента России Владимира Путина об объявлении пасхального перемирия на Украине. Об этом он сообщил 19 апреля на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«Россия объявила о двух днях без оружия», — написал Сальвини.

Он отметил, что пришло время для того, чтобы все страны объединились ради достижения мирного урегулирования конфликта.

Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны украинских боевиков.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что пасхальный режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российскими военными в случае, если ВСУ не будут его нарушать.