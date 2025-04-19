Репортер Axios сообщил о встрече Уиткоффа с Гросси до переговоров с Ираном
Спецпосланник президента США по Ближнему востоку Стивен Уиткофф провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) перед переговорами с Ираном по ядерной программе. Об этом 19 апреля сообщил корреспондент Axios Барак Равид.
«Уиткофф встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Риме в субботу утром перед ядерными переговорами с Ираном, сообщил осведомленный источник», — написал Равид на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).
Ранее, 19 апреля, прошел второй этап переговоров Ирана и США по ядерной программе. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи. Вашингтон представлял Уиткофф.
22 ноября 2024 года Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила о намерениях ввести в эксплуатацию значительное число новых модернизированных центрифуг для обогащения урана в качестве ответной меры на принятую Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию.
21 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана. Тогда США заявили совету МАГАТЭ о глубокой обеспокоенности ядерной деятельностью Тегерана.