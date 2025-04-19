СМИ сообщили о готовности России к мирным переговорам после пасхального перемирия
Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие свидетельствует об открытости Москвы к мирным переговорам. Об этом 19 апреля сообщила газета New York Times.
«Путин приказал своим силам «остановить все боевые действия» на Украине с вечера субботы и в воскресенье, объявив о пасхальном перемирии, которое, по всей видимости, направлено на то, чтобы показать нетерпеливой администрации [президента США Дональда] Трампа, что Москва всё еще открыта для мирных переговоров», — говорится в публикации.
Отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, не сообщил, будут ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) соблюдать режим прекращения огня.
Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие во время встречи с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. При этом глава государства подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны украинских боевиков.
Позже в Минобороны РФ сообщили, что пасхальный режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российскими военными в случае, если ВСУ не будут его нарушать.