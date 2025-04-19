СМИ сообщили о дефиците фисташек из-за популярности дубайского шоколада

Стремительный рост популярности дубайского шоколада привел к глобальному дефициту фисташек и резкому росту цен на них. Об этом 19 апреля сообщила газета Financial Times (FT).

Дубайский шоколад стал популярным в 2023 году из-за ролика в TikTok, который собрал более 120 млн просмотров. Как отмечает издание, высокий спрос на продукт спровоцировал дефицит фисташек.

«Когда появился дубайский шоколад, все стали скупать ядра [фисташек], которые попадались в руки. <...> По этой причине остальной мир оказался в дефиците», — заявил изданию представитель компании CG Hacking Джайлс Хакинг.

Еще один фактор, который привел к дефициту, — это низкий урожай фисташек в США, которые являются главной страной-экспортером, сообщает газета. Помимо этого, фисташки в нынешнем урожае более высокого качества, чем обычно. Из-за этого стало меньше дешевых ядер орехов без скорлупы, которые производители смогли использовать в качестве ингредиентов для шоколада.

FT отмечает, что в итоге за год цены на фисташки выросли с $7,65 до $10,30. Некоторые магазины пытаются решить эту проблему, ограничив количество плиток, которое может купить один покупатель.

Ранее, 29 октября 2024 года, консультант в сфере креативных коммуникаций, медиаменеджер Анастасия Семенова рассказала о популярности дубайского шоколада. Она отметила, что это счастливая случайность, которая обернулась бизнес-успехом.