СМИ сообщили о плане Индии приобрести у Франции 26 истребителей Rafale Marine

Индия подпишет договор на $7,3 млрд с Францией о покупке 26 самолетов Rafale Marine. Об этом 19 апреля сообщило индийское издание Times now.

«Ожидается, что 28 апреля Индия и Франция подпишут крупнейшее оборонное соглашение о продаже 26 морских истребителей Rafale ВМС Индии в присутствии министра обороны Франции Себастьяна Лекорню», — сообщается в публикации.

Уточняется, что Индия уже обладает 36 аналогичными самолетами, которые были приобретены в 2016 году. Они будут располагаться на авиабазе Викрант и дополнят базирующийся там парк самолетов МиГ-29К.

Президент США Дональд Трамп 14 февраля заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить военные продажи на миллиарды долларов с помощью поставок Индии истребителей F-35. По его словам, такая возможность связана с тем, что премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о снижении пошлин, которые ограничивали американский доступ на индийский рынок.