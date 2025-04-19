Захарова иронично ответила на заявления Мерца о планах Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, какую историческую эпоху хочет повторить лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. Об этом она написала в своем Telegram-канале 19 апреля.

В этот день Мерц на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) написал, что Германия снова может взять на себя ответственность за происходящее в Европе и мире.

«Снова» — это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?» — написала она, комментируя запись кандидата в канцлеры ФРГ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 апреля обратил внимание, что Мерц, заявивший о готовности Берлина отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus в случае согласования с партнерами, является сторонником эскалации конфликта. Пресс-секретарь президента России добавил, что аналогичную позицию поддерживают и в других столицах стран Евросоюза.