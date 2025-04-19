В храме Христа Спасителя в Калининграде прошли пасхальные богослужения

В калининградском храме Христа Спасителя прошли пасхальные богослужения. Об этом 19 апреля сообщил корреспондент «Известий».

«Праздник этот очень любим, к празднику готовимся, дома всё намываем, настирываем, наводим порядок <…> В субботу с раннего утра, с 6:00, красим яйца, печем, покупаем готовую пасху творожную и обязательно спешим в храм всё это освятить», — рассказала прихожанка Ольга Рябчикова.

На богослужения верующие принесли куличи, яйца и другие блюда, чтобы получить на них благословение для пасхальной трапезы.

Ранее в этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.

Патриарх Кирилл в этот день обратился к верующим с пасхальным посланием. В своем обращении патриарх подчеркнул, что Воскресение Христово является прочным основанием для веры и надежды.