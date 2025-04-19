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США и Иран изучают возможность сохранить развитие мирной атомной энергетики

МИД Омана: США и Иран обсуждают мирную атомную энергетику
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Фото: REUTERS/VINCENZO LIVIERI
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Иран и США рассматривают соглашение, которое позволит Исламской Республике развивать мирную ядерную энергетику. Об этом сообщило на сайте министерство иностранных дел Омана.

«США и Иран договорились перейти к следующему этапу своих обсуждений, направленных на заключение справедливой <…> сделки, которая обеспечит Ирану полную свободу от <...> санкций и сохранит его возможности для развития мирной ядерной энергетики», — сказано в сообщении.

Кроме того, как заявили в МИД Омана, следующий раунд переговоров состоится в Маскате в ближайшие дни.

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Ранее, 19 апреля, на втором этапе переговоров Ирана и США в Риме иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи. Вашингтон представил спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Перед началом Аракчи сообщил, что ядерная сделка возможна, если не будет «нереалистичных требований».

Глава МИД России Сергей Лавров 18 апреля заявил, что Россия готова выступить посредником и играть любую роль в переговорах между странами. Глава ведомства также сообщил, что Исламская Республика готова к поиску этой договоренности в рамках соглашения о нераспространении ядерного оружия.

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