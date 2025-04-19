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Пасхальные богослужения прошли в Ростове-на-Дону и Волгограде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону прошли пасхальные богослужения. Кадры с праздничных мероприятий 19 апреля показали «Известия».

«Я испекла куличи и яйца принесла, сварила и покрасила на освящение. Ждем батюшку, который сейчас нам совершит это действо», — рассказала прихожанка Галина.

Помимо этого, праздничные богослужения провели в Волгограде. Верующие приходили в храмы и церкви, чтобы освятить куличи, яйца и другие пасхальные угощения.

«Готовились, яички красили красочными красками <…> Куличи пекли сами», — поделилась прихожанка Татьяна Митрофанова.

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Ранее в этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.

Патриарх Кирилл в этот день обратился к верующим с пасхальным посланием. В своем обращении патриарх подчеркнул, что Воскресение Христово является прочным основанием для веры и надежды.

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