Минобороны опубликовало кадры возвращения обменянных военных РФ
Российские военные возвращаются из плена после обмена между РФ и Украиной. Видео с военнослужащими 19 апреля опубликовало Минобороны России.
На кадрах бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ с вещами рассаживаются в автобусы, которые уезжают с места обмена.
Обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся по формуле 246 на 246 ранее в этот день. Вернувшихся российских военных отправили на территорию Белоруссии. Содействие обмену оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).