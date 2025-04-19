Полиция в Киеве разогнала противников ЛГБТ-фестиваля

Полиция в Киеве недалеко от кинотеатра «Жовтень» разогнала противников ЛГБТ-фестиваля (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Об этом 19 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».

На опубликованных в его Telegram-канале кадрах можно увидеть десятки противников фестиваля. Их лица закрыты, а на одежде видна нацистская символика. Эти люди вступили в столкновение с правоохранителями, которые попытались их разогнать.

Как отмечает «Страна.ua», среди участников оказались и несовершеннолетние, которые позже жаловались на действия полиции, разогнавшей акцию.

Проведение ЛГБТ-фестиваля в Страстную неделю вызвало на Украине скандал. В частности, представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) назвали мероприятие надругательством. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что у организаторов фестиваля «нет ничего святого».

Ранее, 14 апреля,киевская городская госадминистрация (КГГА) обратилась с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и обеспечить их онлайн-трансляции.