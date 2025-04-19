СМИ сообщили о возможном третьем раунде переговоров США и Ирана

Делегации Ирана, США и Омана могут провести третий этап переговоров по ядерной программе. Об этом 19 апреля сообщил телеканал Press TV.

«По итогам конструктивных переговоров в Риме делегации Ирана, США и Омана, вероятно, проведут третий раунд переговоров в течение следующих нескольких дней», — сказано в материале.

Как уточняет Press TV, Иран продолжит сотрудничество до тех пор, пока переговоры будут идти в конструктивном ключе.

19 апреля состоялся второй этап переговоров Ирана и США в Риме. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Днем ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия может стать посредником и сыграть любую роль в переговорах между США и Ираном.

12 апреля состоялся первый раунд переговоров. В его ходе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в присутствии главы МИД Омана обменялись позициями своих правительств.