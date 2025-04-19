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Во Владивостоке и Магадане прошли пасхальные богослужения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пасхальные богослужения прошли в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Владивостока. Об этом 19 апреля сообщил корреспондент «Известий».

«Я все семьи нашей большой страны, нашей России, поздравляю с этим приближающимся светлым днем, всех призываю праздновать, любить друг друга, прощать и быть радостными в этот замечательный день», — рассказала корреспонденту прихожанка храма Юлия Махоткина.

Также в праздничную ночь пройдет Крестный ход, Пасхальная заутреня и Божественная литургия.

«Позади 40-дневный пост, впереди Светлая седмица, это особое время. Оно не для того, чтобы как следует разговеться, а для того, чтобы совершать добрые поступки и помогать ближним»,— отметил корреспондент Евгений Подтергера.

Помимо этого, пасхальные богослужения провели в Магадане. Там прошли крестный ход и пасхальная служба.

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Ранее в этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.

Патриарх Кирилл в этот день обратился к верующим с пасхальным посланием. В своем обращении патриарх подчеркнул, что Воскресение Христово является прочным основанием для веры и надежды.

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