Путин заявил о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам более 100 раз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более ста раз нарушали мораторий на удары по энергетическим объектам РФ. Об этом 19 апреля сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Генштаба Валерием Герасимовым.

«Киевский режим более ста раз, как вы мне и докладывали, нарушал договоренности о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что на фоне нарушений киевским режимом договоренностей российским военнослужащим необходимо быть готовыми к возможным нарушениям и провокациям во время объявленного пасхального перемирия.

Президент добавил, что Россия всегда соблюдает договоренности и готова участвовать в переговорах, направленных на завершение конфликта и устранение первопричин украинского конфликта.

Ранее в этот день заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что европейские представители в Совбезе ООН воздержались от комментариев по поводу нарушений Украиной моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры в России. Кроме того, 17 апреля Полянский заявил, что Россия запросила закрытые консультации СБ ООН для обсуждения моратория на удары по энергетической инфраструктуре между РФ и Украиной.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает демонстративно игнорировать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, Россия снова фиксирует нарушения соглашения.