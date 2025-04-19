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Путин заявил о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам более 100 раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) более ста раз нарушали мораторий на удары по энергетическим объектам РФ. Об этом 19 апреля сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Генштаба Валерием Герасимовым.

«Киевский режим более ста раз, как вы мне и докладывали, нарушал договоренности о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что на фоне нарушений киевским режимом договоренностей российским военнослужащим необходимо быть готовыми к возможным нарушениям и провокациям во время объявленного пасхального перемирия.

Президент добавил, что Россия всегда соблюдает договоренности и готова участвовать в переговорах, направленных на завершение конфликта и устранение первопричин украинского конфликта.

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Ранее в этот день заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что европейские представители в Совбезе ООН воздержались от комментариев по поводу нарушений Украиной моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры в России. Кроме того, 17 апреля Полянский заявил, что Россия запросила закрытые консультации СБ ООН для обсуждения моратория на удары по энергетической инфраструктуре между РФ и Украиной.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает демонстративно игнорировать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, Россия снова фиксирует нарушения соглашения.

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