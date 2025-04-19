В «Лиза Алерт» назвали пропадающую чаще всего категорию людей

По статистике, чаще всего в России пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Об этом 19 апреля рассказал председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

«Когда мы начали детально собирать статистику, мы увидели, что из года в год самая большая категория людей, которая теряется <…> и не возвращается домой, — это мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, где пиковая такая история начинается в районе 40 лет», — заявил Сергеев ТАСС.

Как уточняет председатель «Лиза Алерт», одна из причин пропажи людей — это «молодеющие инсульты». Также он выделил ситуации, когда человек попросту не выходит на связь с близкими, но с ним всё хорошо.

Помимо этого, часто встречаются криминальные причины пропажи людей, но, по словам Сергеева, «в общей картине это абсолютный минимум».

Ранее, 10 апреля, невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о признаках инсульта, который может развиться не только у пожилых, но и у молодых людей. Среди наиболее тревожных симптомов врач выделила внезапную интенсивную головную боль, которая усиливается при свете.