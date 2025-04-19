В Минпросвещения сообщили о введении единого расписания в школах
В российских школах с 1 сентября введут единое расписание. Об этом 19 апреля сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — сказал он «РИА Новости».
Уточняется, что штатные расписания позволят выявить нагрузку на учителей, а также учитывать количество уроков и учеников для педагога. Введение единого расписания также позволит ученикам не пропускать части учебной программы при переходе из одной школы в другую.
Также будут установлены нормы по проведению контрольных и проверочных работ — их количество не должно превышать 10% от количества уроков по программе.
Минпросвещения РФ 14 апреля утвердило нормативы по времени выполнения домашнего задания для учащихся начальной школы. В первом классе школьники должны тратить на домашнее задание один час, во втором и третьем — полтора часа, а в четвертом — два. При этом школы обязаны контролировать объем домашней работы по каждому предмету.
Днем ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что образовательные программы школ с 1 сентября синхронизируют с общим государственным экзаменом (ОГЭ) и единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Он также назвал важным шагом ограничение числа контрольных и проверочных, которые пишут учащиеся в течение года.