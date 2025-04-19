Освящение куличей прошло в Новоспасском монастыре в Москве

В Новоспасском монастыре в Москве провели традиционное освящение пасхальной трапезы. Об этом 19 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Верующие принесли куличи и яйца, чтобы получить на них благословение для пасхальной трапезы. Также освящение прошло в храме Вознесения Господня за Серпуховскими Воротами в Москве.

Ранее в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков сообщил, что в Москве на богослужениях в ночь с 19 на 20 апреля ожидают не менее 1,5 млн верующих.

Ранее 19 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в иерусалимском храме и направилась в аэропорт «Бен-Гурион», чтобы доставить огонь в Россию.