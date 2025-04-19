Освящение куличей состоялось в храме Непорочного зачатия
Освящение куличей состоялось в соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. Об этом 19 апреля сообщил корреспондент «Известий».
На кадрах священнослужители освящают пасхальную снедь. Верующие слушают молитву, а после расходятся с корзинками с куличами и яйцами.
Ранее в этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.
Патриарх Кирилл в этот день обратился к верующим с пасхальным посланием. В своем обращении патриарх подчеркнул, что Воскресение Христово является прочным основанием для веры и надежды.