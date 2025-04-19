ВС России ударили по месту испытаний украинского ракетного комплекса
Вооруженные силы России (ВС РФ) 18 апреля нанесли удар по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» и прикрывающим его норвежским зенитным ракетным комплексам (ЗРК) NASAMS. Об этом 19 апреля сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан», — сказано в сообщении.
Уточняется, что все цели удара были достигнуты, объекты противника уничтожены.
Ранее, 18 апреля, расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Отмечалось, что воздушная разведка Росгвардии обнаружила замаскированные позиции украинских боевиков в лесополосе.