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ВС России ударили по месту испытаний украинского ракетного комплекса

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Фото: ТАСС/Алексей Белкин
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Вооруженные силы России (ВС РФ) 18 апреля нанесли удар по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» и прикрывающим его норвежским зенитным ракетным комплексам (ЗРК) NASAMS. Об этом 19 апреля сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан», — сказано в сообщении.

Уточняется, что все цели удара были достигнуты, объекты противника уничтожены.

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Ранее, 18 апреля, расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Отмечалось, что воздушная разведка Росгвардии обнаружила замаскированные позиции украинских боевиков в лесополосе.

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