Троллейбус насмерть сбил женщину в Санкт-Петербурге
Троллейбус насмерть сбил женщину в Санкт-Петербурге. Об этом 19 апреля сообщило Главное управление (ГУ) МВД РФ по городу и Ленинградской области.
По информации ведомства, инцидент произошел около 08:00 на улице Гороховой. Женщина-водитель троллейбуса наехала на прохожую, которая неожиданно вышла на дорогу вне зоны пешеходного перехода.
«От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия», — указано в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным ГУ МВД, в настоящее время проводится проверка по факту происшествия.
19 марта двигающийся с высокой скоростью автомобиль сбил пешехода, перебегавшего дорогу у Щелковского автовокзала в Москве.