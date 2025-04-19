Путин поручил утвердить перечень ушедших из России компаний

Президент РФ Владимир Путин поручил утвердить до 15 мая список компаний недружественных стран, которые прекратили свою деятельность на территории РФ в 2022 году. Поручение дано по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и опубликовано на сайте Кремля.

«Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 г. прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации», — сказано в перечне поручений, размещенном 18 апреля.

Кроме того, в поручении отмечено, что в этот перечень включат информацию об условиях прекращения или сокращения деятельности предпринимателей, а также об акционерах и бенефициарных владельцах.

Ответственным за исполнение этого поручения глава государства назначил премьер-министра России Михаила Мишустина, первый доклад по выполнению этой работы должен быть представлен 15 мая, а далее — ежеквартально.

Также глава государства поручил установить особенности осуществления иностранными инвесторами «права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций хозяйственных обществ», чтобы защитить права и интересы россиян. Эта задача должна быть выполнена к 15 мая.

Ранее, 17 апреля, газета Financial Times (FT) сообщила, что западные компании, намеревавшиеся покинуть российский рынок, пока изменили свои планы. Причиной стало ожидание дальнейшего развития отношений между Россией и США.

Путин 18 марта поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию. В своей речи он отметил, что фирмы, которые хотят вернуться, должны предложить конкурентные условия.