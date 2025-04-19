Реклама
Прямой эфир
Общество
Против экс-замглавы Минобороны Иванова могут возбудить еще три дела
Спорт
Сергей Ковалев одержал победу над Артуром Манном и завершил карьеру
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской и Курской областями
Мир
СМИ узнали о разработанном США плане мониторинга прекращения огня
Мир
Госдеп не стал связывать сделку с Украиной по ископаемым с возможным перемирием
Мир
Экс-футболист «Монако» и сборной Хорватии Покривач погиб в ДТП в возрасте 39 лет
Общество
Памятник военкору «Известий» Еремину установили на Троекуровском кладбище
Мир
В США заявили о готовности признать Крым российским
Общество
Студенты притворялись иностранками и выманивали деньги на сайтах знакомств
Спорт
РФС пожизненно дисквалифицировал Мерзлюка и Симбаева за договорной матч 2024 года
Мир
В Эквадоре в результате стрельбы на петушиных боях погибло 11 человек
Мир
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Мир
Путин проведет переговоры с султаном Омана 22 апреля в Москве
Армия
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов БПЛА тульских десантников
Общество
Вильфанд предрек Центральной России аномальное тепло до вторника
Общество
Концертный директор рассказал о состоянии Боярского после падения в театре
Общество
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием

Путин поручил утвердить перечень ушедших из России компаний

0
EN
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент РФ Владимир Путин поручил утвердить до 15 мая список компаний недружественных стран, которые прекратили свою деятельность на территории РФ в 2022 году. Поручение дано по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и опубликовано на сайте Кремля.

«Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 г. прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации», — сказано в перечне поручений, размещенном 18 апреля.

Кроме того, в поручении отмечено, что в этот перечень включат информацию об условиях прекращения или сокращения деятельности предпринимателей, а также об акционерах и бенефициарных владельцах.

Ответственным за исполнение этого поручения глава государства назначил премьер-министра России Михаила Мишустина, первый доклад по выполнению этой работы должен быть представлен 15 мая, а далее — ежеквартально.

Также глава государства поручил установить особенности осуществления иностранными инвесторами «права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций хозяйственных обществ», чтобы защитить права и интересы россиян. Эта задача должна быть выполнена к 15 мая.

Красиво зашли: какие компании помимо Ariston могут вернуться в РФ
Почему иностранный бизнес не хочет терять свои активы в стране

Ранее, 17 апреля, газета Financial Times (FT) сообщила, что западные компании, намеревавшиеся покинуть российский рынок, пока изменили свои планы. Причиной стало ожидание дальнейшего развития отношений между Россией и США.

Путин 18 марта поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию. В своей речи он отметил, что фирмы, которые хотят вернуться, должны предложить конкурентные условия.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025