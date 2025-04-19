Полянский рассказал об отсутствии реакции в СБ ООН на нарушения Киевом моратория
Во время закрытых консультаций в Совете безопасности ООН европейские представители воздержались от комментариев по поводу нарушений Украиной моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом 19 апреля сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он отметил, что российская сторона подняла вопрос о возможности проведения дополнительных консультаций с Киевом, чтобы побудить украинские власти соблюдать достигнутые соглашения.
«В ответ слова не взяла ни одна европейская делегация», — написал Полянский в Telegram-канале.
Таким образом, по его мнению, европейцы продемонстрировали свое «стремление» к миру.
17 апреля Полянский заявил, что Россия запросила закрытые консультации СБ ООН для обсуждения моратория на удары по энергетической инфраструктуре между РФ и Украиной. Также была предусмотрена беседа с представителями СМИ.
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает демонстративно игнорировать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, Россия снова фиксирует нарушения соглашения.