WP узнала о планах Европы инвестировать в производство оружия на Украине
Европа рассматривает инвестиции в производство оружия на Украине как альтернативу поставкам вооружения на фоне возможного прекращения военной помощи со стороны США. Об этом 19 апреля сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимного европейского чиновника.
«По мере того, как запасы эпохи [экс-президента США Джо] Байдена истощаются, нарастают сомнения относительно того, сможет ли Европа полностью компенсировать возможную остановку американской помощи. <…> Всё больше стран рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо отправки оружия, предлагая более быстрый путь, поскольку собственные поставки Европы иссякают после многих лет поставок оружия в Киев», — говорится в материале.
Отмечается, что у Европы возникают сомнения в том, что она сможет полностью компенсировать американскую помощь в случае полного отказа Вашингтона от военной поддержки.
Ранее, 16 апреля, сообщалось, что президент США Дональд Трамп не хочет поставлять Украине ракеты для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot даже за деньги. Уточнялось, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал Трампу купить зенитные ракеты на сумму $50 млрд, однако американский лидер отверг это предложение. Уточнялось, что деньги должны были предоставить страны Евросоюза из собственных средств и замороженных российских активов.