Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием. Об этом 19 апреля сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
В своем обращении патриарх подчеркнул, что Воскресение Христово является прочным основанием для веры и надежды.
«В нем преображение и обновление каждого человека, свет вечной жизни и источник непреходящей радости. Воскресение Христово уничтожило самых страшных врагов рода человеческого — грех и смерть, — разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла», — приводятся его слова в публикации.
Патриарх призвал верующих отмечать Пасху, помня о том, что «Господь освободил их от тьмы греха и тени смерти». Он добавил, что каждому, кто стремится к спасению, предоставлена возможность преодолеть грех и стать, согласно словам апостола Иоанна Богослова, возлюбленным дитем Божьим.
В этот же день руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков сообщил, что в Москве на богослужениях в ночь с 19 на 20 апреля ожидают не менее 1,5 млн верующих.
Что касается работы общественного транспорта, то метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00, а некоторые наземные виды столичного транспорта будут развозить пассажиров до 03:30.