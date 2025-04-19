Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Афганистана и Таджикистана
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Афганистана и Таджикистана. Об этом 19 апреля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Катаклизм затронул Гиндукушский район.
«Глубина — 92 км, расстояние — 188 км к северо-западу от Мингоры (Пакистан), население — 279 тыс. человек, в 11:47 по местному времени», — говорится в сообщении.
Толчки были также зафиксированы в 61 км к юго-западу от Ишкашима (Таджикистан) с населением 26 тыс. жителей.
Ранее, 16 апреля, сообщалось, что в Гиндукушском регионе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 121 км. О разрушениях и пострадавших информации не поступало.