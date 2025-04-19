Спасатели извлекли тела мужчины и ребенка из озера в Смоленской области
Аварийно-спасательный отряд извлек из озера Бознянское в Смоленской области тела мужчины и ребенка. Об этом 19 апреля сообщило главное управление МЧС РФ по региону.
«Ночью из озера Бознянское Вяземского округа спасателями аварийно-спасательного отряда управления ГО и ЧС извлечены тела двух утонувших — 55-летнего мужчины и восьмилетнего ребенка», — указано в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
В ГУ МЧС отметили, что с начала года на водоемах Смоленской области утонули 10 человек, среди которых два ребенка.
28 марта шесть детей в возрасте от 10 до 12 лет провалились под лед реки Ить в Ярославской области. В МЧС России сообщили, что все смогли выбраться на берег, никто не пострадал.