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Фестиваль художественной гимнастики «Алина» состоялся в «Сириусе»

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Фото: t.me/skygraceacademy
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В «Сириусе» состоялся Международный детский благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина», посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной Войне.

«Сегодня мы хотим посвятить наш фестиваль памяти тех, кто в юном возрасте проявил свою храбрость и смелость. Это юные герои Великой Отечественной войны», — отметила олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Одно из выступлений на фестивале было посвящено Зое Космодемьянской. Гимнастка Мария Борисова, воспитанница Академии «Небесная грация», воплотила ее образ в своем номере, сражаясь с темными силами под музыку «Один в поле воин». Хореограф Ирина Зеновка отметила, что постановка символизирует мужество, объединяющее Космодемьянскую и Жанну д'Арк.

Кроме того, воспитанницы Международной академии художественной гимнастики «Небесная грация» продемонстрировали номер «Цветы». Он посвящен подвигу белорусских подпольщиц Зины Портновой и Нины Азолиной, которые ценой своей жизни уничтожили врагов. На глазах у зрителей нежные цветы трансформировались в стальные шипы, готовые нанести удар противникам.

Отмечается, что в этом году в фестивале «Алина» приняли участие 372 гимнастки из России и других стран. Мероприятие организовал Благотворительный фонд Алины Кабаевой, предоставив бесплатные билеты детям из детских домов и с ограниченными возможностями.

На одном ковре собрались известные спортсмены, включая четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова, а также Диану и Арину Авериных, чтобы представить номер «Герои спорта», рассказывающий о спортивной жизни в блокадном Ленинграде. Немов отметил, что стремление к победе помогает преодолевать трудности.

«Всегда стремление победить, оно всегда помогает человеку. И этот номер объединяет все качества человека, которые позволяют ему трудиться, работать и побеждать», — считает Немов.

Кабаева выразила свою благодарность всем детям, выступавшим на фестивале, организаторам и всей команде, отметив, что без их усилий этот праздник не состоялся бы и не напомнил бы всем о великой истории.

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В марте прошлого года фестиваль по гимнастике «Алина» прошел в Минске. Площадки в Сочи и Белоруссии посетили более 350 спортсменов из 14 стран, а за всю историю на нем выступили тысячи гимнастов. Технический директор фестиваля «Алина» в Минске Алексей Юшечкин рассказал, что на «Минск-Арене» отлично помогли превратить хоккейный стадион в гимнастический, потому что очень быстро сняли хоккейные борта.

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