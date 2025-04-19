Посол не исключил участия Торгово-промышленной палаты Мексики в ПМЭФ-2025
Торгово-промышленная палата (ТПП) Мексики трассматривае возможность участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом, в субботу, 19 апреля, заявил посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.
Форум будет проходить с 18 по 21 июня.
«В прошлом году на ПМЭФ были представители Торгово-промышленной палаты Мексики (CANACINTRA), они подписали ряд соглашений. В продолжение этих соглашений 3 апреля в Мехико состоялся бизнес-форум «Россия – Мексика». В этом году ТПП Мексики также рассматривает возможность участия в форуме», — рассказал диппредставитель в беседе с «РИА Новости».
Вильегас добавил, что «Росконгресс» выслал приглашения на форум отдельным высокопоставленным должностным лицам Мексики. Информации о том, приедет ли кто-то из них, пока не проступало.
Ранее, 14 апреля, генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский сообщил «Известиям», что организация примет участие в ПМЭФ в этом году. Также стало известно, что в форуме примут участие компании из США.