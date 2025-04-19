В МИД РФ заявили об атаках хакеров на отвечающий за выдачу электронных виз сайт
Сайт консульского департамента МИД РФ, который отвечает за выдачу электронных виз, подвергся атакам зарубежных хакеров. Об этом 19 апреля сообщило ведомство.
«Сайт департамента, безусловно, подвергается атакам со стороны различных зарубежных хакерских группировок. Атаки, как правило, часто проводятся через сети прокси-серверов и VPN, что затрудняет точное определение их источников», — рассказали «РИА Новости» в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что защита от кибератак при оформлении единых электронных виз — одна из приоритетных задач консульского департамента.
1 апреля сайт и мобильное приложение компании РЖД подверглись массированной хакерской DDoS-атаке. Кассы на станциях и вокзалах продолжали работать в штатном режиме. Позже сообщалось о возобновлении работы сайта после кибератак.