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Вильфанд предрек Центральной России аномальное тепло до вторника

Вильфанд: аномальная жара продержится в центральной России до 22 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Аномально высокие для апреля температуры продержатся в Центральной России до вторника, 22 апреля. Об этом в субботу, 19 апреля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До вторника включительно. Во вторник будет небольшое понижение, но всё равно очень высокие температуры, не на 7–10 градусов выше нормы, а на 5–6», — приводит его слова «РИА Новости».

Вильфанд добавил, что с 23 апреля начнется снижение температурных показателей.

Синоптик также отметил, что аномально теплая погода с температурами, характерными для июня, ожидается только в регионах Центрального федерального округа, включая Центральное Черноземье. В то же время в Санкт-Петербурге 20 апреля прогнозируется резкое снижение температуры на 10 градусов.

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В этот же день в Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +25 градусов в Москве. Также ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

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