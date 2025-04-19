Вильфанд предрек Центральной России аномальное тепло до вторника
Аномально высокие для апреля температуры продержатся в Центральной России до вторника, 22 апреля. Об этом в субботу, 19 апреля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«До вторника включительно. Во вторник будет небольшое понижение, но всё равно очень высокие температуры, не на 7–10 градусов выше нормы, а на 5–6», — приводит его слова «РИА Новости».
Вильфанд добавил, что с 23 апреля начнется снижение температурных показателей.
Синоптик также отметил, что аномально теплая погода с температурами, характерными для июня, ожидается только в регионах Центрального федерального округа, включая Центральное Черноземье. В то же время в Санкт-Петербурге 20 апреля прогнозируется резкое снижение температуры на 10 градусов.
В этот же день в Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +25 градусов в Москве. Также ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.