Риттер предрек конец НАТО и ЕС
Евросоюз и НАТО находятся на грани распада, Западу следует это осознать. Об этом 18 апреля заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Евросоюз и НАТО разваливаются, придется столкнуться с реальностью», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Риттер подчеркнул, что раньше многие верили, что в Европе больше не будет крупных конфликтов благодаря сотрудничеству между государствами и четким границам, однако сейчас становятся очевидными различные противоречия внутри западного мира.
Американский аналитик добавил, что «мнимое благополучие» европейских стран было лишь «фасадом», за которым скрывались постоянные конфликты.
31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что курс на милитаризацию Евросоюза приведет объединение к распаду. По его словам, Европа намерена превратить ЕС из мирного проекта в военный.
В декабре прошлого года премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Евросоюз может рассыпаться за полгода как карточный домик. Он выразил свои опасения по поводу того, что негативные изменения могут произойти во благо «эгоистических национальных целей» Франции и Германии.