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СМИ оценили зависимость Украины от разведданных США

WP: Украина не продержится и двух недель без разведданных от США
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Фото: TASS/DPA/Valerie Plesch
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Украина не сможет продержаться более двух недель в конфликте с Россией без поддержки американских разведывательных данных. Об этом 18 апреля сообщила газета The Washington Post.

«В прошлом месяце Киеву удалось пережить шестидневное прекращение поддержки разведки США, призванное выжать уступки из президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в публикации.

Согласно данным издания, без спутниковой разведки США Украина не в состоянии предсказать атаки России с использованием ракет, беспилотников или других средств. Кроме того, у европейских стран нет надежной альтернативы.

Также президент США Дональд Трамп выразил свое пренебрежение к Украине, отказавшись от продажи систем ПВО Patriot Киеву.

Прикрытая информация: каких разведданных США лишилась Украина
И как это скажется на боеспособности ВСУ

Журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик 5 марта сообщила, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил решение Вашингтона на какое-то время приостановить сотрудничество с Киевом по передаче разведданных. Однако 12 марта стало известно, что США возобновили обмен.

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