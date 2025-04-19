Экс-депутат от АдГ рассказала об изменении отношения Германии к Украине
Отношение к Украине в Германии становится хуже даже со стороны антироссийски настроенных политиков в связи с нарушениями прав человека, которые там происходят. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщила бывший депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен.
«Даже немецкий мейнстрим, который полностью поддерживает Украину и полностью русофобски настроен, констатирует, что данные меры неприемлемы в правовом государстве», — рассказала она в беседе с «РИА Новости».
Как указала Петерсен, в Германии готовы избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, при первой возможности.
Ранее, 16 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что план кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца по Украине обострил разногласия между партиями страны. Спор о ракетах — признак того, что левоцентристские и консервативные партии «не смогут легко сгладить свои разногласия», отметили в издании.
В этот же день британский аналитик Александр Меркурис заявил, что будущее правительство Германии во главе с кандидатом в канцлеры из-за неправильной политики не продержится долго.