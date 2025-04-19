Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали из Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) накануне его штурма российскими военными. Об этом в субботу, 19 апреля, рассказал житель города Виктор.

«Буквально за день, за два [до штурма] выехали отсюда «дронщики» (Операторы беспилотников. — Ред.), что стояли. <…> Все офицеры повыезжали, никого тут не было», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Виктор рассказал, что все местные жители заперлись в подвалах в дни штурма. В это же время боевики ВСУ убегали, оставляя не только оружие, но и своих раненых товарищей.

Ранее, 18 апреля, украинский пленный Роман Заяц сообщил, что украинские солдаты пошли служить в армию из-за денег или для погашения судимости. При этом он подчеркнул, что среди заключенных возможность попасть в армию есть только у тех, чей оставшийся срок заключения не превышает пяти лет.

16 апреля пленный боевик ВСУ рассказал, что командование оставляет бойцов одних при смене мест дислокации. Он поделился, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) выписали ему повестку, когда он ехал на рынок в Полтаве.