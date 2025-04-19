Против экс-замглавы Минобороны Иванова могут возбудить еще три дела
Бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову могут быть предъявлены обвинения в причастности еще к трем преступлениям. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в правоохранительных органах.
«Следователи проводят проверку по факту совершения Ивановым еще трех преступлений, предусматривающих уголовную ответственность», — отметили там в беседе с ТАСС.
Таким образом, бывший замминистра ведомства может оказаться фигурантом трех новых уголовных дел, однако рассматриваемые статьи не уточняются.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля 2024 года. На следующий день его арестовали. Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. По версии следствия, он вступал в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты взамен незаконного личного вознаграждения. 20 июня Иванов был отстранен от должности.
Заключительное обвинение по уголовному делу в отношении экс-замминистра обороны и его бывшего подчиненного, обвиняемых в растрате и отмывании денег, прокуратура утвердила 20 января. Московский городской суд 18 апреля продлил арест Иванову еще на три месяца.