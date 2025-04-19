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Госдеп не стал связывать сделку с Украиной по ископаемым с возможным перемирием

Госдеп: сделка по полезным ископаемым не является элементом соглашения о мире
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Фото: TASS/Zuma
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Подготовка к сделке с Украиной по полезным ископаемым не является элементом мирного соглашения. Об этом 18 апреля сообщила представитель Госдепа США Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News.

«Это идет отдельно. Это не часть переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, чтобы остановить эту катастрофу», — указала она.

По словам Брюс, предложение по редкоземельным металлам относится к сфере экономического партнерства США и Украины.

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Министр финансов США Скотт Бессент 4 апреля выразил надежду, что ресурсная сделка с Украиной будет подписана. По его словам, Соединенные Штаты рассматривают заключение соглашения с Киевом как ситуацию, которая принесет взаимную выгоду.

Газета The Wall Street Journal сообщила 29 марта, что Украина не сможет принять новые условия сделки с США по ресурсам. Согласно информации издания, в рамках нового соглашения Вашингтон не только будет обладать доступом к редкоземельным металлам Украины, но и сможет извлекать выгоду из экономических проектов Киева в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов.

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